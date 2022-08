Omicron 5, così la variante colpisce di notte: ecco l'ultima scoperta (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Covid e le sue numerose varianti portano con sé una quantità spropositata di sintomi, spesso diversi fra loro. E infatti, mentre con Delta era la perdita di gusto e olfatto il campanello d'allarme più frequente nei contagiati; con Omicron invece sono stati predominanti raffreddore, mal di gola e congestione nasale. Anche se poi ovviamente la situazione può cambiare da persona a persona. Adesso con il boom di Omicron 5, alla lunga lista di sintomi visti finora si aggiungono anche nuovi elementi. Uno di questi - come spiega Adnkronos - pare che colpisca di notte: "Semmai dovesse capitare di svegliarsi in un anomalo bagno di sudore, il consiglio è di sospettare il contagio. A suggerire questo nuovo elemento è l'immunologo Luke O'Neill, docente di biochimica al Trinity College di Dublino, in Irlanda". "Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Covid e le sue numerose varianti portano con sé una quantità spropositata di sintomi, spesso diversi fra loro. E infatti, mentre con Delta era la perdita di gusto e olfatto il campanello d'allarme più frequente nei contagiati; coninvece sono stati predominanti raffreddore, mal di gola e congestione nasale. Anche se poi ovviamente la situazione può cambiare da persona a persona. Adesso con il boom di5, alla lunga lista di sintomi visti finora si aggiungono anche nuovi elementi. Uno di questi - come spiega Adnkronos - pare che colpisca di: "Semmai dovesse capitare di svegliarsi in un anomalo bagno di sudore, il consiglio è di sospettare il contagio. A suggerire questo nuovo elemento è l'immunologo Luke O'Neill, docente di biochimica al Trinity College di Dublino, in Irlanda". "Un ...

