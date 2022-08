Nuoto | Paltrinieri | Europei a Roma? Sarà spettacolo

ErisxJune : RT @Eurosport_IT: Greg non si vuole mica fermare ???????? Leggi le dichiarazioni: - Eurosport_IT : Greg non si vuole mica fermare ???????? Leggi le dichiarazioni: - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Nuoto, #Paltrinieri punta gli Europei di Roma: 'Sarà una festa! Io il più forte? Voglio...' - ninabecks1 : RT @Gazzetta_it: Nuoto, #Paltrinieri punta gli Europei di Roma: 'Sarà una festa! Io il più forte? Voglio...' - roberto_rumiati : RT @Gazzetta_it: Nuoto, #Paltrinieri punta gli Europei di Roma: 'Sarà una festa! Io il più forte? Voglio...' -

Tag24

L'obiettivo diperò è Parigi 2024: "Non mi sento tanto diverso dal 2021. Dopo gli Europei preolimpici del 2021 parlavo di tre ori a Tokyo. Non sarebbe stato impossibile se non mi fossi ...Il ritorno di capitan Greg, dio delle acque. Prima il cloro, poi il sale: saranno altri dieci giorni da trattenere il fiato agli Europei in casa. Gregoriosta ultimando le fatiche degli allenamenti a Livigno, da martedì sarà a Roma per allungare nella rassegna continentale la sua super collezione di medaglie, nobilitata un mese fa dal terzo ... Nuoto, Gregorio Paltrinieri punta in grande: "Voglio Parigi 2024" • TAG24 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un gioiello, Lorenzo Galossi, che potrebbe essere uno dei volti dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Andiamo a conoscerlo meglio ...