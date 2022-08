“Ma perché”. Momenti di tensione a Estate in diretta, Capua e Semprini non sanno come altro fare (Di giovedì 4 agosto 2022) Alessia Pifferi, tensione a Estate in diretta. Nel programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini si parla ancora del caso della mamma che ha lasciato morire in casa da sola la figlia Diana di 16 mesi. Dall’autopsia è emerso che la piccola è morta di stenti e pare che per la fame abbia anche tentato di mangiare un cuscino. Intanto la madre dal carcere continua a chiedere del compagno, il quale però sembra non voler rispondere alla donna. Nel frattempo l’avvocato di Alessia Pifferi, Solange Marchignoli, è stata minacciata di morte: “Gli haters – fa sapere il legale a Fanpage – non riflettono sul fatto che in Italia la difesa penale è obbligatoria. Con riferimento agli insulti rivolti contro la mia persona intendo puntualizzare un concetto che affiora tante volte e cioè la domanda tipica che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Alessia Pifferi,in. Nel programma condotto da Robertae Gianlucasi parla ancora del caso della mamma che ha lasciato morire in casa da sola la figlia Diana di 16 mesi. Dall’autopsia è emerso che la piccola è morta di stenti e pare che per la fame abbia anche tentato di mangiare un cuscino. Intanto la madre dal carcere continua a chiedere del compagno, il quale però sembra non voler rispondere alla donna. Nel frattempo l’avvocato di Alessia Pifferi, Solange Marchignoli, è stata minacciata di morte: “Gli haters – fa sapere il legale a Fanpage – non riflettono sul fatto che in Italia la difesa penale è obbligatoria. Con riferimento agli insulti rivolti contro la mia persona intendo puntualizzare un concetto che affiora tante volte e cioè la domanda tipica che ...

