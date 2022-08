Lo spostamento del Pd verso il centro si è concluso: ma il progetto è ancora più ambizioso (Di giovedì 4 agosto 2022) di Michele Sanfilippo L’operazione di spostamento del baricentro del Pd da sinistra verso il centro, fortemente voluta da Confindustria e i suoi mezzi d’informazione, è finalmente conclusa. Questa è una vera fortuna per tutti noi perché finalmente il Pd potrà collaborare con persone di provata capacità e con una forte vocazione di vicinanza ai ceti deboli, quali: Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta. Per non parlare di Carlo Calenda che, dopo i successi come ministro di Matteo Renzi e sindaco di Roma, merita altri e migliori palcoscenici. Ma questo non è che il primo passo di un progetto ancora più ambizioso: il ritorno della Democrazia Cristiana. Non che sia mai andata via veramente ma adesso non c’è più bisogno di occultarsi all’interno delle altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) di Michele Sanfilippo L’operazione didel baridel Pd da sinistrail, fortemente voluta da Confindustria e i suoi mezzi d’informazione, è finalmente conclusa. Questa è una vera fortuna per tutti noi perché finalmente il Pd potrà collaborare con persone di provata capacità e con una forte vocazione di vicinanza ai ceti deboli, quali: Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta. Per non parlare di Carlo Calenda che, dopo i successi come ministro di Matteo Renzi e sindaco di Roma, merita altri e migliori palcoscenici. Ma questo non è che il primo passo di unpiù: il ritorno della Democrazia Cristiana. Non che sia mai andata via veramente ma adesso non c’è più bisogno di occultarsi all’interno delle altre ...

