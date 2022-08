Le condizioni del Play Store non convincono l'antitrust europeo. Sarebbe già avviata un'indagine (Di giovedì 4 agosto 2022) Indiscrezioni parlano di questionari inviati da Bruxelles per capire a quali condizioni devono sottostare gli sviluppatori per essere nel Play Store. Google ha già reso più agile il suo negozio di app, ma all’Europa non sembra bastare.... Leggi su dday (Di giovedì 4 agosto 2022) Indiscrezioni parlano di questionari inviati da Bruxelles per capire a qualidevono sottostare gli sviluppatori per essere nel. Google ha già reso più agile il suo negozio di app, ma all’Europa non sembra bastare....

CarloCalenda : Agli amici del “dovevamo rompere”, credetemi, mi viene piuttosto naturale. Ma se ci sono le condizioni per costruire, si costruisce. - RaiNews : Sicurezza in montagna, l'iniziativa del sindaco di Saint-Gervais per scoraggiare gli 'alpinisti della domenica' ed… - romeoagresti : Aggiornamento sulle condizioni di #Pogba: il francese è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno e… - Digital_Day : Indiscrezioni parlano di questionari inviati da Bruxelles per capire a quali condizioni devono sottostare gli svilu… - marzo7paolo : RT @RaiNews: Sicurezza in montagna, l'iniziativa del sindaco di Saint-Gervais per scoraggiare gli 'alpinisti della domenica' ed evitare alt… -