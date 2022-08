Lazio, Sarri: «Qui sono cambiato e mi posso esprimere. Lotito, mercato e non solo: dico tutto» (Di giovedì 4 agosto 2022) Maurizio Sarri si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport: le parole del mister della Lazio sulla nuova stagione Maurizio Sarri si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le dichiarazioni rilasciare dal tecnico della Lazio. CALCIO DI Sarri – «A me piace un calcio in cui tutti si mettono al servizio del collettivo per sviluppare un gioco in cui i movimenti, tanto quel-i difensivi quanto quelli offensivi, non prevedono esenzioni di alcun tipo. Lazio – «Qui sto bene, mi piace l’ambiente, ho la possibilità di esprimermi e soprattutto di divertirmi. Anch’io sono cambiato, ora il lavoro mi deve procurare divertimento, è cambiato il mio sentimento nei confronti del calcio. Mi piace anche ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Mauriziosi è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport: le parole del mister dellasulla nuova stagione Mauriziosi è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le dichiarazioni rilasciare dal tecnico della. CALCIO DI– «A me piace un calcio in cui tutti si mettono al servizio del collettivo per sviluppare un gioco in cui i movimenti, tanto quel-i difensivi quanto quelli offensivi, non prevedono esenzioni di alcun tipo.– «Qui sto bene, mi piace l’ambiente, ho la possibilità di esprimermi e sopratdi divertirmi. Anch’io, ora il lavoro mi deve procurare divertimento, èil mio sentimento nei confronti del calcio. Mi piace anche ...

AlfredoPedulla : #Cucurella-#Chelsea e #Udogie-#Brighton (vecchia idea di giugno) è una possibilità in più per #EmersonPalmieri-… - AlfredoPedulla : #LuisAlberto: la soluzione (#Siviglia o no) nel giro di 5-6 giorni. #Sarri ritiene #Ilic (bloccato dalla #Lazio) pe… - News24_it : Calciomercato Lazio, Sarri: 'Luis Alberto vuole il Siviglia, ma...' - La Lazio Siamo Noi - infoitsport : Calciomercato Lazio, Sarri: 'Luis Alberto vuole il Siviglia, ma...' - infoitsport : Lazio, Sarri: 'Il mio scudetto una squadra vera -