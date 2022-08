L’autonomia differenziata non è altro che la secessione dei ricchi (Di giovedì 4 agosto 2022) In un’intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia (sabato 2 luglio 2022), l’assessore regionale alla sanità, Rocco Palese, a proposito delle interminabili liste d’attesa a cui i pazienti pugliesi sono costretti, ha dichiarato: “Ho fatto già presente alla Ragioneria generale dello stato che i 32 milioni di euro stanziati per smaltirle non sono sufficienti”. Aggiungendo, poco più avanti, che “L’impatto del Covid sulla Puglia è stato marcato anche perché scontiamo un gap notevolissimo con le regioni del Nord, storicamente favorite nel riparto del Fondo sanitario nazionale. A quelle regioni arrivano ogni anno 200 milioni di euro in più, a parità di abitanti”. Queste parole, già significative, si aggiungono a quelle del presidente Michele Emiliano, il quale ha obiettato che: “Il criterio della spesa storica porterà sempre e comunque più soldi al Nord e rende impossibile, anche per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) In un’intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia (sabato 2 luglio 2022), l’assessore regionale alla sanità, Rocco Palese, a proposito delle interminabili liste d’attesa a cui i pazienti pugliesi sono costretti, ha dichiarato: “Ho fatto già presente alla Ragioneria generale dello stato che i 32 milioni di euro stanziati per smaltirle non sono sufficienti”. Aggiungendo, poco più avanti, che “L’impatto del Covid sulla Puglia è stato marcato anche perché scontiamo un gap notevolissimo con le regioni del Nord, storicamente favorite nel riparto del Fondo sanitario nazionale. A quelle regioni arrivano ogni anno 200 milioni di euro in più, a parità di abitanti”. Queste parole, già significative, si aggiungono a quelle del presidente Michele Emiliano, il quale ha obiettato che: “Il criterio della spesa storica porterà sempre e comunque più soldi al Nord e rende impossibile, anche per ...

