Juventus | Bonucci | “Ci tenevo a dare la maglia a Furino Un passaggio da capitano a capitano”

Durante l'amichevole in famiglia a Villar Perosa, il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: "Ci tenevo a regalare la maglia a Furino che è stato una bandiera e un capitano, parliamo di un monumento della storia juventina. È stato un passaggio da capitano a capitano. Era importante tornare a Villar Perosa dopo anni che eravamo mancati a causa della pandemia, è sempre bello trascorrere una giornata con i tifosi, spero che questo ci dia il contributo che serve per vincere. I nuovi hanno portato esperienza ed entusiasmo. Di Maria e Pogba sono giocatori che ci danno tanto, esperienza e qualità. Gatti? È un ...

