Il primo Museo della moda di Milano a Palazzo Dugnani (Di giovedì 4 agosto 2022) Life&People.it È ufficiale: nascerà a Palazzo Dugnani il primo Museo della moda di Milano. Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria per la Cultura Lucia Borgonzoni a poco più di due mesi dall’inizio della fashion week, pianificata nella città meneghina a partire dal 20 settembre 2022. Anche la metropoli lombarda si adegua dunque a Parigi, Londra e New York, città che possiedono già di uno spazio espositivo importante dedicato alla moda e al costume. Perché Palazzo Dugnani? Il Museo sarà allestito dunque all’interno di Palazzo Dugnani, una dimora storica del seicento sita all’interno dei giardini di Porta Venezia in via Manin, uno dei punti ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 4 agosto 2022) Life&People.it È ufficiale: nascerà aildi. Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria per la Cultura Lucia Borgonzoni a poco più di due mesi dall’iniziofashion week, pianificata nella città meneghina a partire dal 20 settembre 2022. Anche la metropoli lombarda si adegua dunque a Parigi, Londra e New York, città che possiedono già di uno spazio espositivo importante dedicato allae al costume. Perché? Ilsarà allestito dunque all’interno di, una dimora storica del seicento sita all’interno dei giardini di Porta Venezia in via Manin, uno dei punti ...

