I rifiuti della discordia

(Di giovedì 4 agosto 2022) I termovalorizzatori sono una risorsa per trasformare l’immondizia in energia. In Europa se ne contano centinaia. Ma in Italia c’è chi, ancora, dice «no». Cominciando da Roma... Se a uno straniero, che magari abita a Copenaghen o a Vienna, gli racconti che a provocare la defenestrazione di Mario Draghi è stato il no dei Cinquestelle a un termovalorizzatore, be’, quello rimane certamente di sasso, visto che nella sua città questi impianti sono in funzione da anni. In effetti l’opposizione all’inceneritore voluto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri suona incomprensibile, almeno da un punto di vista razionale: questo strumento è un pezzo del ciclo dell’immondizia che parte dalla raccolta, prosegue con gli impianti di riciclo e di trattamento dell’umido e finisce con la gestione deiche non possono essere smaltiti e che quindi o vanno in discarica o vanno ...

L'assegnatario della casa, quindi, pagherà le utenze elettriche, idriche e del gas, le spese condominiali di gestione e la tassa sui rifiuti. Le spese straordinarie, invece, ricadono sul ... Ampliata la tipologia di rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio E' stato anche grazie al sistema SMS Locator che gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria hanno ritrovato sano e salvo l'uomo di 55 anni ...