Globo d’Oro 2022 | nomination | in testa Ariaferma poi Qui rido io | a Carlo Verdone premio alla carriera

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 4 agosto 2022) Svelate le candidature al, assegnato dstampa estera in Italia: in, poi Quiio, L’Arminuta, È stata la mano di Dio, I fratelli De Filippo;Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi nella Capitale, ilcinematografico tra i più antichi e longevi in Italia, il, organizzato dall’Associazione Stampa Estera in Italia per premiare il valore e il merito di registi, attori, attrici e produttori italiani. La giuria, composta da più di 40 corrispondenti per la stampa estera dall’Italia insieme ai direttori artistici Claudio Lavanga e Alina ...