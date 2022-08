Giù le mani dalle nostre figlie | trama della commedia con Leslie Mann e John Cena | stasera su Canale 5

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 agosto 2022)su5, alle 21:30 in prima visione, va in onda Giù lecon. Appuntamento con lasu5: alle 21:30 va in onda Giù le, diretta da Kay Cannon e interpretata da, Ike Barinholtz eLisa Decker lascia la figlia Julie per il suo primo giorno di scuola materna. Guarda mentre Julie è raggiunta da altre due ragazze, Kayla e Sam. Il padre di Kayla Mitchell e il padre ...