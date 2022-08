Gatti: ''Che emozione! In un mese qui sono migliorato molto'' (Di giovedì 4 agosto 2022) Così il difensore della Juventus Federico Gatti a margine della tradizionale sfida in famiglia di Villar ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 4 agosto 2022) Così il difensore della Juventus Federicoa margine della tradizionale sfida in famiglia di Villar ...

fleinaudi : Liberali… quattro gatti. Dicono cose strane. Non si capisce quel che dicono. Sostengono che bisogna rispettarsi rec… - enpaonlus : New York verso divieto vendita cani e gatti in negozi per animali - Mondo - ANSA - E magari anche proibire le soppr… - AnnamariaGalav2 : RT @Camillo95303977: 'Spunti bene i baffi e la barba perfetta,per favore, non vorrei pungere mentre bacio follower amore ??' 'Tutto precis… - Camillo95303977 : RT @Camillo95303977: 'Spunti bene i baffi e la barba perfetta,per favore, non vorrei pungere mentre bacio follower amore ??' 'Tutto precis… - LucillaGiannot1 : RT @SavetheDogsSTD: Abbiamo sterilizzato 41 cani e 39 gatti in due giorni! È il risultato della nostra ultima #spayathon, la maratona di #s… -