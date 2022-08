Detrazioni spese mediche, non serve lo scontrino: le novità del Decreto Semplificazioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Ora gli scontrini per le spese mediche non saranno più necessari. Di fatto, grazie al Decreto Semplificazioni che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non dovrete più preoccuparvi degli scontrini delle spese mediche. Infatti, la detrazione delle spese mediche sarà garantita anche se non si è in possesso dello scontrino. Ad ogni modo, è bene specificare, che tale novità riguarda solo alcuni casi specifici. Vediamo insieme quali. Leggi anche: Bonus figli minorenni da 300 euro: come ottenerlo, requisiti e a chi spetta I controlli sul 730 precompilato Nel testo del D.L. 73/2022, il Decreto Semplificazioni, l’art.6 ha aggiornato il regime dei controlli documentali sul 730 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Ora gli scontrini per lenon saranno più necessari. Di fatto, grazie alche a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non dovrete più preoccuparvi degli scontrini delle. Infatti, la detrazione dellesarà garantita anche se non si è in possesso dello. Ad ogni modo, è bene specificare, che taleriguarda solo alcuni casi specifici. Vediamo insieme quali. Leggi anche: Bonus figli minorenni da 300 euro: come ottenerlo, requisiti e a chi spetta I controlli sul 730 precompilato Nel testo del D.L. 73/2022, il, l’art.6 ha aggiornato il regime dei controlli documentali sul 730 ...

