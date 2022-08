Champions League, in arrivo il fuorigioco semi-automatico (Di giovedì 4 agosto 2022) Novità fuorigioco semi-automatico nella prossima Champions League Introdotto a tutti gli effetti in vista del prossimo Mondiale in Qatar, il fuorigioco semi-automatico è in arrivo anche nelle competizioni per club. La novità debutterà nella Supercoppa Europea tra Real Madrid e Eintracht Francoforte per poi trovare largo spazio nella fase a gironi della Champions League. La UEFA ha inoltre annunciato che la tecnologia del fuorigioco semi-automatico (SAOT) farà il suo debutto nelle competizioni europee per club in occasione della Supercoppa UEFA di Helsinki. Inoltre, la SAOT sarà utilizzata a partire dalla fase a gironi della prossima UEFA ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Novitànella prossimaIntrodotto a tutti gli effetti in vista del prossimo Mondiale in Qatar, ilè inanche nelle competizioni per club. La novità debutterà nella Supercoppa Europea tra Real Madrid e Eintracht Francoforte per poi trovare largo spazio nella fase a gironi della. La UEFA ha inoltre annunciato che la tecnologia del(SAOT) farà il suo debutto nelle competizioni europee per club in occasione della Supercoppa UEFA di Helsinki. Inoltre, la SAOT sarà utilizzata a partire dalla fase a gironi della prossima UEFA ...

UEFAcom_it : ???? ???????????????? della Champions League e dell'Inter Buon compleanno @javierzanetti! ???? #UCL - DiMarzio : .@ChampionsLeague I I risultati del terzo turno preliminare. Avanzano @crvenazvezdafk e @PSV, eliminato il… - ryukmilanonew : @CMalensss @AloBrasil1974 Però non hai la champions league - Primaonline : Ecco dove e come vedere Serie A, Champions League e campionati in tv e streaming - Livia_DiGioia : RT @theMilanZone_: ?? #Ziyech preferisce il #Milan al #ManchesterUnited, ai rossoneri sarebbe titolare, gioca in Champions League e ha più p… -