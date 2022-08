Casi covid nella compagnia, rinviato concerto di Capossela a Paestum (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il concerto di Vinicio Capossela “Bestiario d’Amore”, previsto per domani, 5 agosto, presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia nell’ambito della rassegna “Musica&Parole 2022”, è stato posticipato al 17 agosto a causa di alcuni Casi covid all’interno della compagnia. Lo rendono noto gli organizzatori, sottolineando che chi ha già acquistato i biglietti potrà assistere regolarmente al live riprogrammato per il 17 agosto oppure chiedere il rimborso secondo modalità che verranno comunicate. Intanto, la rassegna “Musica & Parole 2022” prosegue con il concerto a Velia, domenica 7 agosto, di Gegè Telesforo 5 TET. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ildi Vinicio“Bestiario d’Amore”, previsto per domani, 5 agosto, presso il Parco Archeologico die Velia nell’ambito della rassegna “Musica&Parole 2022”, è stato posticipato al 17 agosto a causa di alcuniall’interno della. Lo rendono noto gli organizzatori, sottolineando che chi ha già acquistato i biglietti potrà assistere regolarmente al live riprogrammato per il 17 agosto oppure chiedere il rimborso secondo modalità che verranno comunicate. Intanto, la rassegna “Musica & Parole 2022” prosegue con ila Velia, domenica 7 agosto, di Gegè Telesforo 5 TET. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

