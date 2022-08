Calciomercato: Roma. Stampa, Carles Perez a un passo dal Celta Vigo (Di giovedì 4 agosto 2022) L'esterno giallorosso voglioso di tornare in Liga, a breve l'annuncio. Roma - "L'arrivo di Carles Perez al Celta Vigo potrebbe essere questione di poche ore". Scrive ciò, sull'edizione online, "Mundo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) L'esterno giallorosso voglioso di tornare in Liga, a breve l'annuncio.- "L'arrivo dialpotrebbe essere questione di poche ore". Scrive ciò, sull'edizione online, "Mundo ...

Gazzetta_it : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si lavora alle uscite di #Villar alla @sampdoria e di #Veretout all'@OM_Officiel - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, per #Wijnaldum si potrebbe chiudere in giornata con il @PSG - LeBombeDiVlad : ?? #Roma: #CarlesPerez verso la #Spagna ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - aleeremos : SN24 – Calciomercato #Sampdoria: in arrivo un difensore dalla #Roma -