Calciomercato Milan – Centrocampo | il Diavolo potrebbe restare così

Gazzetta_it : Milan, sfuma anche l'arrivo di #Sanches: il portoghese va al Psg - DiMarzio : #Milan, #DeKetelaere ha lasciato la sede: - DiMarzio : #Milan, il video saluto di #DeKetelaere al #ClubBrugge: - MilanSpazio : Calciomercato Milan, occhi puntati su un gioiellino classe 2002: gioca nel Tottenham! - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @Abdou_diallo_ il nome più caldo per la difesa: le #news - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Diallo… -

Negli ultimi giorni, due pezzi da novanta della scena competitiva italiana hanno annunciato la fine di un'era: Diego 'Crazyfatgamer' Campagnani , visto alla eSerie A con la maglia del, ha ...Napoli - Andrea Petagna è destinato ad andare al Monza , anche se la trattativa è ... Impossibile non porgli la domanda, glissata dall'ex: Clicca su play per guardare il video: ...Jordan Veretout lascia la Roma e tornerà in Francia: diventerà infatti un nuovo giocatore del Marsiglia, in Ligue 1.Il Milan continua la caccia ad un centrocampista. Visti gli affari ormai sfumati di Renato Sanches, ad un passo dal PSG, e Chukwuemeka, ufficializzato ...