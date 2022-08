Banca Ifis: utile netto in crescita del 50% a 72,5 milioni di euro nel 1° semestre 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) Banca Ifis chiude il primo semestre 2022 con un utile netto che cresce del 50% a 72,5 milioni di euro. "Un risultato - sottoline la Banca in una nota - guidato principalmente dalle performance sui ricavi che nel primo semestre 2022 registrano un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le attività di factoringe leasing sono cresciute tutte a tassi superiori rispetto ai mercati di riferimento1,confermando il dinamismo della rete commerciale della Banca". "In aumento - prosegue Banca Ifis nel comunicato sui conti semestrali - gli incassi del business Npl, grazie alla maggiore efficienza dell'attività di recupero dei creditie ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)chiude il primocon unche cresce del 50% a 72,5di. "Un risultato - sottoline lain una nota - guidato principalmente dalle performance sui ricavi che nel primoregistrano un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le attività di factoringe leasing sono cresciute tutte a tassi superiori rispetto ai mercati di riferimento1,confermando il dinamismo della rete commerciale della". "In aumento - proseguenel comunicato sui conti semestrali - gli incassi del business Npl, grazie alla maggiore efficienza dell'attività di recupero dei creditie ...

RepubblicaAF : Banca Ifis, utile netto in crescita del 50%: raggiunge i 72,5 milioni di euro nel primo semestre del 2022… - FIRSTonlineTwit : Banca Ifis: l'utile netto cresce del 50% nel primo semestre 2022 e i ricavi del 12% - lamescolanza : L’utile netto cresce del 50% a 72,5 milioni di euro, un risultato guidato principalmente dalle performance sui rica… - BancaIfis : Oggi il Consiglio di Amministrazione di #BancaIfis ha approvato i risultati relativi al primo semestre 2022. ??Utile… - MilanoFinanza : Banca Ifis, utile semestrale in rialzo del 50%. Titolo in corsa -