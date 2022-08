Astroni, festa in villa coi botti: in fiamme 50 ettari di bosco (Di giovedì 4 agosto 2022) I razzi sarebbero partiti dal parcheggio di una villa per ricevimenti e alcuni di loro sono finiti sugli alberi della riserva naturale protetta degli Astroni, mandando in fiamme 50 ettari tra macchia mediterranea. Cinquanta ettari di vegetazione andati in fumo a causa dei fuochi d’artificio utilizzati per un ricevimento in villa. E’ successo il 31 Leggi su 2anews (Di giovedì 4 agosto 2022) I razzi sarebbero partiti dal parcheggio di unaper ricevimenti e alcuni di loro sono finiti sugli alberi della riserva naturale protetta degli, mandando in50tra macchia mediterranea. Cinquantadi vegetazione andati in fumo a causa dei fuochi d’artificio utilizzati per un ricevimento in. E’ successo il 31

TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Una festa ha bruciato gli #Astroni @WwfNapoli @WWFitalia @_Carabinieri_ - ParliamoDiNews : Cratere degli Astroni in fiamme, i fuochi d’artificio ad una festa bruciano 50 ettari di Riserva - Il Riformista… - paolochiariello : #Juorno #Festa in villa coi #botti a #Napoli, in #fiamme 50 ettari di #bosco #astroni - juornoit : #Juorno #Festa in villa coi #botti a #Napoli, in #fiamme 50 ettari di #bosco #astroni - ilgiornalelocal : Festa in villa coi botti, in fiamme 50 ettari di bosco -