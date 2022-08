Ascolti TV | Mercoledì 3 agosto 2022 Vince Superquark 13 9% | La Strada del Silenzio chiude a 961 000 spettatori 10 1% | botto di Chicago Fire 9 7% | Controcorrente 6% meglio de La Corsa al Voto 4 7%

(Di giovedì 4 agosto 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1ha conquistato 1.735.000pari al 13.9% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Ladelha incollato davanti al video 961.000con uno share del 10.1%. Su Rai2 Delitti in Paradiso arriva a 1.031.000(7.5%) e Professor T. in replica a 647.000(5.8%). Su Italia1ha raccolto 1.166.000(9.7%). Su Rai3 Regine del campo è seguito da 630.000con il 4.6%. Su Rete4– Prima Serata totalizza un a.m. di 639.000(6%). ...

Techetechetè con Mondaini e Vianello segna uno dei migliori risultati: 3.066.000 - 21%. Vince la serata di ieri Superquark (13.9%), La Strada Del Silenzio chiude a 961.000 spettatori (10.1%). Ascolti tv mercoledì 3 agosto 2022. Ascolti TV mercoledì 27 luglio 2022, Superquark 13.1%, La Strada del Silenzio 9.4%

