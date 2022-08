Aiuti bis, Draghi: “Grazie a noi l’economia ha retto, ma ci sono nuvole all’orizzonte. La mia agenda? È fatta di risposte e credibilità” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il premier Mario Draghi si presenta in conferenza stampa per la prima volta dopo le dimissioni di metà luglio, innescate dalla mancata fiducia di tre partiti sul decreto Aiuti: e lo fa dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto Aiuti bis, che contiene le nuove misure contro inflazione e carovita per un importo complessivo di 17 miliardi. Un provvedimento “di proporzioni straordinarie”, che vale nel complesso “più di due punti percentuali di Pil”, ed “è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell’opposizione”, dice Draghi. Poi ringrazia il suo ministro dell’economia, Daniele Franco, che “quest’anno e l’anno scorso ha prodotto tre finanziarie? Quattro finanziarie? Insomma ha prodotto assieme a tutta la struttura del ministero uno sforzo straordinario che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Il premier Mariosi presenta in conferenza stampa per la prima volta dopo le dimissioni di metà luglio, innescate dalla mancata fiducia di tre partiti sul decreto: e lo fa dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del decretobis, che contiene le nuove misure contro inflazione e carovita per un importo complessivo di 17 miliardi. Un provvedimento “di proporzioni straordinarie”, che vale nel complesso “più di due punti percentuali di Pil”, ed “è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell’opposizione”, dice. Poi ringrazia il suo ministro del, Daniele Franco, che “quest’anno e l’anno scorso ha prodotto tre finanziarie? Quattro finanziarie? Insomma ha prodotto assieme a tutta la struttura del ministero uno sforzo straordinario che non ...

fattoquotidiano : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi,… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - MusicNews81 : CONFERENZA STAMPA Dl AIUTI #Draghi : LE PREVISIONI PER IL FUTURO SONO PREOCCUPANTI Per questo si è dimesso, perché… - Agenpress : Dl Aiuti: Unc, bene più fondi, ma non basta -