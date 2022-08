Aggredita dal datore di lavoro perché voleva essere pagata | Procura apre inchiesta

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ladella Repubblica di Catanzaro ha aperto un’sulla vicenda di Beauty, la lavoratrice di 25 anni, di origini nigeriane,dal suodi, titolare di un lido-ristorante di Soverato in provincia di Catanzaro,aveva chiesto di. La giovane, che ha ripreso e trasmesso la scena dell’aggressione in un diretta social, si è presentata ieri nella sede della Compagnia di Soverato accompagnata dal suo avvocato, Filomena Pedullà per presentare denuncia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : I carabinieri hanno avviato accertamenti dopo che una giovane di 25 anni, originaria della Nigeria, si è recata ier… - Agenzia_Ansa : Aperta un'inchiesta sulla vicenda di Beauty, la lavoratrice di 25 anni, di origini nigeriane, aggredita dal suo dat… - Ienaridens2 : RT @Agenzia_Ansa: I carabinieri hanno avviato accertamenti dopo che una giovane di 25 anni, originaria della Nigeria, si è recata ieri in c… - friggitricee : RT @Agenzia_Ansa: I carabinieri hanno avviato accertamenti dopo che una giovane di 25 anni, originaria della Nigeria, si è recata ieri in c… - flc_crea : RT @collettiva_news: Vergogna a #Soverato. Una lavoratrice viene brutalmente aggredita dal datore di lavoro perché chiede la paga che le sp… -

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sulla vicenda di Beauty, la lavoratrice di 25 anni, di origini nigeriane,suo datore di lavoro, titolare di un lido - ristorante a Soverato in provincia di Catanzaro, perché aveva chiesto di essere pagata. La giovane, che ha ripreso e trasmesso la scena dell'...... a Saronno (Varese), sarebbe stata sedata e poimentre era incosciente. Le indagini dei ... Il 52enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessaGip di ...A Soverato, una delle località turistiche più ambite sulla costa ionica in Calabria, una giovane lavoratrice di 25 anni, Beauty, originaria della Nigeria, ...La Polizia di Stato di Forlì ha arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate un 31enne, che aveva appena aggredito la compagna lungo la corsia ...