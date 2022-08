Vanessa Incontrada: “La crisi con Rossano Laurini? Siamo in un momento di riflessione. C’è chi fa comunicati, io ho scelto il silenzio” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Vanessa Incontrada torna a parlare della sua vita e dei suoi progetti lavorativi dopo il polverone mediatico degli ultimi mesi seguito alla pubblicazione online di alcuni scatti rubati che ritraevano la showgirl in costume. Oggi Vanessa ha deciso di mettere un freno e, intervistata sull’ultimo numero di Vanity Fair, si è raccontata senza filtri partendo proprio dall’odio dei leoni da tastiera. “I social non mi feriscono. La mia risposta è l’indifferenza“, racconta Incontrada al settimanale che ha deciso di dedicarle la copertina e intitolarla “Sei bellissima”. Durante l’intervista tenta poi di sviscerare tutte le situazioni che più non sopporta: dagli stereotipi della nostra società, passando dal tema spinoso dell’aborto, fino al capolinea della sua relazione con Rossano Laurini. Ecco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)torna a parlare della sua vita e dei suoi progetti lavorativi dopo il polverone mediatico degli ultimi mesi seguito alla pubblicazione online di alcuni scatti rubati che ritraevano la showgirl in costume. Oggiha deciso di mettere un freno e, intervistata sull’ultimo numero di Vanity Fair, si è raccontata senza filtri partendo proprio dall’odio dei leoni da tastiera. “I social non mi feriscono. La mia risposta è l’indifferenza“, raccontaal settimanale che ha deciso di dedicarle la copertina e intitolarla “Sei bellissima”. Durante l’intervista tenta poi di sviscerare tutte le situazioni che più non sopporta: dagli stereotipi della nostra società, passando dal tema spinoso dell’aborto, fino al capolinea della sua relazione con. Ecco ...

stanzaselvaggia : Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. - DonnaGlamour : Sabrina Ferilli e le foto di Vanessa Incontrada in copertina: “Basta! Si sarà rotta anche lei…” - C_Randieri : Agenzia_Ansa ''I social non mi feriscono. La mia risposta è l'indifferenza'. Vanessa Incontrada torna sulla coperti… - kappa_k2 : Vanessa Incontrada è l'esempio di donna che può essere bella sia magra scheletrica sia morbida in carne. Anzi per… - Agenzia_Ansa : 'I social non mi feriscono. La mia risposta è l'indifferenza'. Vanessa Incontrada torna sulla copertina di Vanity F… -