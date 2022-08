(Di mercoledì 3 agosto 2022) Licia Ronzulli: "Trovo incredibile che ci sia chi ha barattato i propri valori per una poltrona". E Tajani: "Gli elettori non perdonano chi tradisce"

valletti_anna : RT @visit_lazio: Ecco a voi l'incantevole #Rieti, considerata il centro d'Italia, le cui fontanelle offrono l'acqua più buona e fresca del… - valletti_anna : RT @visit_lazio: #Casperia è un borgo in provincia di #Rieti con il centro storico dalla tipica forma a “bulbo di cipolla” con strade a cer… - valletti_anna : RT @isolearan1: Palazzo del grillo # Roma - valletti_anna : RT @visit_lazio: Le terme di Caracalla sono un grandioso esempio di complesso termale a Roma. Volute dall'imperatore Settimio Severo venner… - valletti_anna : RT @YourAbruzzo: La valle del torrente Vesola nel @parcomaiella è custode di spettacolari cascate come quella di S. Giovanni. Situata a Boc… -

ilGiornale.it

I fuoriusciti da Forza Italia oraPd" ma gli 'elettori non perdonano chi tradisce'. Le proposte di Tajani approfondimento Forza Italia, chi sono i fuoriusciti dal partito Secondo Tajani "...... che sarà il cambioplaymaker titolare Marco Giacomini. Proprio Giacomini, riconfermato ... Questi i nomi e i numeri di maglia, in ordine crescente: numero 3: Matteo(under, dalle giovanili);... "Valletti del Pd". Così Forza Italia liquida i fuoriusciti Licia Ronzulli: "Trovo incredibile che ci sia chi ha barattato i propri valori per una poltrona". E Tajani: "Gli elettori non perdonano chi tradisce" ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, Tajani a Sky TG24: “Noi alternativi alla sinistra anche in Europa'. VIDEO ...