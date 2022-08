Tutto tutto, niente niente: Stasera su Rai Movie Antonio Albanese (Di mercoledì 3 agosto 2022) Antonio Albanese è senza ombra di dubbio uno dei comici maggiormente apprezzati d’Italia. I suoi personaggi, grotteschi fino all’inverosimile, da sempre calcano la mano su pregi e difetti del nostro paese. Cecco La Qualunque, lo spietato politico senza scrupoli, è probabilmente il più famoso. In questo film del 2012 ,sequel di Qualunquemente, lo vediamo tornare in pompa magna alla ribalta Antonio Albanese ed il grottesco mondo di Cetto La qualunque Antonio Albanese si propone con sadismo in questa commedia pungente. Il sindaco Cetto La Qualunque e il suo entourage vengono arrestati. In carcere egli mantiene l’omertà, e questo fa si che i potenti a cui ha coperto le spalle gli siano grati. Alcuni parlamentari morti per circostanze misteriose vengono quindi sostituiti da Cetto e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)è senza ombra di dubbio uno dei comici maggiormente apprezzati d’Italia. I suoi personaggi, grotteschi fino all’inverosimile, da sempre calcano la mano su pregi e difetti del nostro paese. Cecco La Qualunque, lo spietato politico senza scrupoli, è probabilmente il più famoso. In questo film del 2012 ,sequel di Qualunquemente, lo vediamo tornare in pompa magna alla ribaltaed il grottesco mondo di Cetto La qualunquesi propone con sadismo in questa commedia pungente. Il sindaco Cetto La Qualunque e il suo entourage vengono arrestati. In carcere egli mantiene l’omertà, e questo fa si che i potenti a cui ha coperto le spalle gli siano grati. Alcuni parlamentari morti per circostanze misteriose vengono quindi sostituiti da Cetto e ...

