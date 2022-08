“Ti ammazzo, storpia”, l’incubo in una RSA di Manfredonia: un operatore accusato anche di violenza sessuale | VIDEO (Di mercoledì 3 agosto 2022) Insulti, calci, schiaffi e minacce. E c’è spazio anche per l’accusa – nei confronti di un solo operatore socio-sanitario che lavorava nella struttura pugliese – di violenza sessuale. Un vero e proprio incubo ripreso dalle telecamere di VIDEO-sorveglianza installate all’interno di una RSA di Manfredonia (in provincia di Foggia) dalla Polizia. Le forze dell’ordine, infatti, avevano ricevuto una segnalazione anonima e e avevano avviato le loro indagini nel mese di giugno. Quanto raccontato in quella lettera si è rivelato tristemente vero e questa mattina sono stati arrestati (ai domiciliari) quattro Oss che lavoravano in quella Residenza Sanitaria Assistenziale. RSA Manfredonia, quattro denunciati per violenze sugli anziani Sono 14 le vittime accertati di questi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Insulti, calci, schiaffi e minacce. E c’è spazioper l’accusa – nei confronti di un solosocio-sanitario che lavorava nella struttura pugliese – di. Un vero e proprio incubo ripreso dalle telecamere di-sorveglianza installate all’interno di una RSA di(in provincia di Foggia) dalla Polizia. Le forze dell’ordine, infatti, avevano ricevuto una segnalazione anonima e e avevano avviato le loro indagini nel mese di giugno. Quanto raccontato in quella lettera si è rivelato tristemente vero e questa mattina sono stati arrestati (ai domiciliari) quattro Oss che lavoravano in quella Residenza Sanitaria Assistenziale. RSA, quattro denunciati per violenze sugli anziani Sono 14 le vittime accertati di questi ...

