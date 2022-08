Serie A 2022 2023 | febbre Lecce | è record di abbonati al Via del Mare

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Sale lain casaper il ritorno nel campionato diA. A due giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti, infatti, è stata emessa la tessera numero 18.764. Si tratta di un nuovoper il club salentino, che supera quello stabilito nella stagione 2019/2020 (18.763). E per i supporters giallorossi c’è ancora tempo fino alla giornata di venerdì 5 agosto per sottoscrivere un abbonamento per le partite casalinghe al Via del. SportFace.

Gazzetta_it : Leao, sarà l'anno della consacrazione. Da Pallone d'Oro - Gazzetta_it : Pogba, niente operazione: torna il 10 settembre contro la Salernitana - FIGCfemminile : ?????? Ecco la programmazione ufficiale della prima giornata! Tutti gli incontri su #TIMVISION ?? ????Como Women-Juventu… - principebras : @Ivan_milanista È un buon giocatore sicuramente, mena e si fa sentire. Ma qui non gli abbiamo perdonato il party co… - fabriziobocca1 : RT @CalcioFinanza: De Laurentiis: « #SerieA farlocca: serve un campionato con le migliori squadre d’Europa» -

L'accordo, confermato per il, consente, oltre ad un'opportunità di crescita professionale per ... sempre ed ovunque permettendo di controllare istantaneamente mediante il proprio device una...... crescono i consensi per la straordinaria 812 Competizione, mentre lelimitate, Monza SP1 e Monza SP2 hanno raggiunto la fine della produzione nel primo trimestre. Consistente la crescita ...Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, esclude il rinvio della prima giornata e parla della possibilità di reintrodurre lo spareggio ...Nuovo traguardo per One Piece Pirate Warriors 4. Attraverso un tweet pubblicato questa mattina dall’account Twitter dei giochi di One Piece, Bandai Namco ha annunciato che il musou One Piece: Pirate W ...