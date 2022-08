Roma-Kiev: la guerra in Ucraina entra nei programmi elettorali (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - "Le parti riconoscono l'importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi Ucraina e al contrasto al regime di Putin". E' il focus sulla guerra ai confini dell'Unione europea contenuto nel programma che sigla l'accordo fra Pd, Azione e +Europa. Nel frattempo, la prima nave per il trasporto di grano a lasciare i porti ucraini dall'inizio della guerra è ancorata in sicurezza al largo delle coste turche. La nave 'Razoni', partita dal porto ucraino di Odessa con un carico di 26,5 mila tonnellate di grano e' arrivata al largo della costa settentrionale di Istanbul. "Ha raggiunto l'ingresso del Bosforo nel Mar Nero e si e' ancorata nel luogo ad essa assegnato", ha fatto sapere su Twitter il ministero della Difesa turco, postando le foto ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - "Le parti riconoscono l'importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisie al contrasto al regime di Putin". E' il focus sullaai confini dell'Unione europea contenuto nel programma che sigla l'accordo fra Pd, Azione e +Europa. Nel frattempo, la prima nave per il trasporto di grano a lasciare i porti ucraini dall'inizio dellaè ancorata in sicurezza al largo delle coste turche. La nave 'Razoni', partita dal porto ucraino di Odessa con un carico di 26,5 mila tonnellate di grano e' arrivata al largo della costa settentrionale di Istanbul. "Ha raggiunto l'ingresso del Bosforo nel Mar Nero e si e' ancorata nel luogo ad essa assegnato", ha fatto sapere su Twitter il ministero della Difesa turco, postando le foto ...

