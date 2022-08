Roma, in questo borgo non si può girare con l’auto: dove si trova l’isola pedonale più grande d’Europa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chi lo ha detto che vicino Roma non può esistere un’oasi di tranquillità e natura? C’è un borgo dove non si può girare in auto ed è considerata l’isola pedonale più grande d’Europa. Il suo nome è Artena, arroccata lungo un costone calcareo dei Monti Lepini nell’area dei Castelli Romani. Chi ha avuto la fortuna di passeggiare tra le sue stradine, avrà notato la sua bellezza che rimanda a tempi passati dove lo stress e lo smog non esistevano. Si viene trasportati in una dimensione unica attraverso cui rigenerare il proprio spirito e sentirsi più leggeri. LEGGI ANCHE:–Fioritura della lavanda: il borgo a un’ora da Roma dove ammirare l’affascinante ... Leggi su funweek (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chi lo ha detto che vicinonon può esistere un’oasi di tranquillità e natura? C’è unnon si puòin auto ed è consideratapiù. Il suo nome è Artena, arroccata lungo un costone calcareo dei Monti Lepini nell’area dei Castellini. Chi ha avuto la fortuna di passeggiare tra le sue stradine, avrà notato la sua bellezza che rimanda a tempi passatilo stress e lo smog non esistevano. Si viene trasportati in una dimensione unica attraverso cui rigenerare il proprio spirito e sentirsi più leggeri. LEGGI ANCHE:–Fioritura della lavanda: ila un’ora daammirare l’affascinante ...

