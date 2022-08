Rai | le drammatiche parole della conduttrice | “Ucciso da un uomo…”

Leggi su kronic

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Unomattina Estate ha raccontato nel dettaglio il barbaro omicidio di Civitanova Marche: lo straziomoglie di Alika. Le immagini dell’omicidio di Civitanova Marche hanno sconcertato tutti i telespettatori, che chiedono giustizia per Alika Ogorchukwu, il venditore ambulante nigeriano aggredito eda un uomo solo perché era stato “troppo insistente“. Filippo Ferlazzo, originario di Salerno ma domiciliato da tempo a Civitanova, si è scagliato contro il nigeriano, strappandogli dalle mani la stampella che utilizzava per camminare e colpendolo proprio con l’ausilio. Una volta finito a terra, l’aggressore si è seduto sopra di lui e ha proseguito nell’aggressione, finché il tutto non è sfociato in tragedia. Le immagini girate dai passanti con il telefono hanno ricordato altri episodi di violenza efferata, come ad esempio il ...