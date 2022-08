Quando si vota in Italia per le elezioni politiche? Data, partiti e candidati (Di mercoledì 3 agosto 2022) Prima le dimissioni di Mario Draghi, poi l’ultimo atto di Sergio Mattarella che ha sciolto le Camere e gli Italiani, quindi, chiamati al voto anticipato. La Data da cerchiare in rosso sul calendario è una: il 25 settembre si torna alle urne, nonostante la legislatura attuale, senza crisi, sarebbe dovuta terminare da calendario a marzo 2023. Ma quali sono i partiti e i possibili candidati ora che la campagna elettorale è ancora in corso, nel pieno dell’estate? Entro il 14 agosto, infatti, i partiti dovranno presentare i simboli elettorali, mentre per le liste ci sarà tempo fino al 22 del mese. Taglio dei parlamentari con le nuove elezioni Con le prossime elezioni politiche entrerà in vigore in Italia la riforma del taglio dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Prima le dimissioni di Mario Draghi, poi l’ultimo atto di Sergio Mattarella che ha sciolto le Camere e glini, quindi, chiamati al voto anticipato. Lada cerchiare in rosso sul calendario è una: il 25 settembre si torna alle urne, nonostante la legislatura attuale, senza crisi, sarebbe dovuta terminare da calendario a marzo 2023. Ma quali sono ie i possibiliora che la campagna elettorale è ancora in corso, nel pieno dell’estate? Entro il 14 agosto, infatti, idovranno presentare i simboli elettorali, mentre per le liste ci sarà tempo fino al 22 del mese. Taglio dei parlamentari con le nuoveCon le prossimeentrerà in vigore inla riforma del taglio dei ...

