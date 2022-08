Oliver arbitra Supercoppa europea | fuorigioco semi-automatico la novità

(Di mercoledì 3 agosto 2022) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’inglese Michaelarbitrerà mercoledì 10 agosto a Helsinki la sfida per lafra Real Madrid ed Eintracht ma la verasarà il debutto della nuova tecnologia del(SAOT), che sarà utilizzata anche in occasione della fase a gironi della prossima Champions. Ad annunciarlo in una nota è la Uefa. “La Uefa è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare il gioco e supportare il lavoro degli arbitri. Questo sistema innovativo consentirà alle squadre Var di valutare le situazioni diin modo rapido e più accurato, migliorando la fluidità della gara e l’uniformità delle decisioni”, le parole del responsabile degli arbitri Uefa, Roberto ...

Internazionale dal 2012, fra gli arbitri di Euro2020 dove ha anche diretto il quarto fra Svizzera e Spagna, il 37enne avrà come assisenti di linea i connazionali Stuart Burt e Simon Bennett