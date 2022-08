Napoli, Spalletti: “Una buona reazione. Test ok per la preparazione” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo l’amichevole vinta per 3-1 dal Napoli contro il Girona, il tecnico Luciano Spalletti ha così parlato, analizzando l’incontro. Ecco le sue parole: “Ci sono delle cose sviluppate molto bene come il pressing iniziale, poi però siamo un attimo andati giù di ritmo. Ovviamente questo Test va considerato come un percorso di allenamento per la condizione generale. Nel secondo tempo quelli che sono entrati lo hanno fatto molto bene. Ma abbiamo avuto occasioni chiare da gol anche nel primo tempo ed è chiaro che se non vai in rete poi rischi successivamente. Adesso abbiamo l’ultima amichevole e giocheremo anche questa volta con una formazione iniziale per i primi 70 minuti e poi con i cambi. Chiaramente avendo partite così ravvicinate, inizieremo con qualche variazione. Questi Test vanno comunque intesi nell’ottica di una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo l’amichevole vinta per 3-1 dalcontro il Girona, il tecnico Lucianoha così parlato, analizzando l’incontro. Ecco le sue parole: “Ci sono delle cose sviluppate molto bene come il pressing iniziale, poi però siamo un attimo andati giù di ritmo. Ovviamente questova considerato come un percorso di allenamento per la condizione generale. Nel secondo tempo quelli che sono entrati lo hanno fatto molto bene. Ma abbiamo avuto occasioni chiare da gol anche nel primo tempo ed è chiaro che se non vai in rete poi rischi successivamente. Adesso abbiamo l’ultima amichevole e giocheremo anche questa volta con una formazione iniziale per i primi 70 minuti e poi con i cambi. Chiaramente avendo partite così ravvicinate, inizieremo con qualche variazione. Questivanno comunque intesi nell’ottica di una ...

tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - claudioruss : un nervoso Victor #Osimhen allontanato dall'allenamento del #Napoli da Luciano #Spalletti, a causa di un 'fallo' no… - tvdellosport : ?? MERCATO NAPOLI Giacomo #Raspadori è vicino a vestire la maglia del #Napoli, il Sassuolo apre alla trattiva. De… - sportface2016 : #Napoli, #Spalletti: “Una buona reazione. Test ok per la preparazione” - 1926_cri : RT @claudioruss: #Spalletti: 'Portiere? #Meret ha fatto due buoni interventi, ma è chiaro che noi per quanto riguarda il portiere, faremo d… -