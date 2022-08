Multe per chi lancia palloncini in aria, ordinanza in un comune della Campania (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiStop al lancio dei palloncini sull’intero territorio comunale con Multe per i trasgressori da 25 a 500 euro. E’ quanto prevede l’ordinanza a tutela dell’ambiente emanata dal sindaco di Falciano del Massico (Caserta) e pubblicata sul sito del comune il 21 luglio scorso. Esulta l’associazione Plastic Free: “Non possiamo non elogiare un comune che ci crede realmente, che vuole fare la differenza e che si è appena candidato per entrare nella rosa dei Comuni Plastic Free 2023. È Falciano Del Massico, in provincia di Caserta, che sulla base delle indicazioni della nostra realtà e dei referenti locali, una decina di giorni fa ha emanato un’ordinanza comunale che vieta il rilascio in cielo dei palloncini con un’eventuale sanzione, in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiStop al lancio deisull’intero territorio comunale conper i trasgressori da 25 a 500 euro. E’ quanto prevede l’a tutela dell’ambiente emanata dal sindaco di Falciano del Massico (Caserta) e pubblicata sul sito delil 21 luglio scorso. Esulta l’associazione Plastic Free: “Non possiamo non elogiare unche ci crede realmente, che vuole fare la differenza e che si è appena candidato per entrare nella rosa dei Comuni Plastic Free 2023. È Falciano Del Massico, in provincia di Caserta, che sulla base delle indicazioninostra realtà e dei referenti locali, una decina di giorni fa ha emanato un’comunale che vieta il rilascio in cielo deicon un’eventuale sanzione, in ...

