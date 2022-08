Mertens porta in faccia alla Juve: “Tenetevi i 5 milioni di euro” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dries Mertens rifiuta il trasferimento alla Juve, il belga non vuole tradire i tifosi del Napoli. La notizia era circolata già nella giornata di ieri e trova conferme anche in un pezzo di Carlo Laudisa su Gazzetta dello Sport. Il club bianconero è alla ricerca di un vice Vlahovic ed aveva individuato in Mertens il sostituto ideale. Un uomo a cui affidare i minuti finali, ma anche qualche partita da titolare, perché sempre in grado di fare la differenza. La Juve ha provato a convincere Mertens con un’offerta da 5 milioni di euro, in questo modo voleva fargli dimenticare di essere stato un idolo dei tifosi napoletani. Invece da Mertens è arrivato il netto rifiuto ai bianconeri, che così hanno dovuto cambiare obiettivo. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Driesrifiuta il trasferimento, il belga non vuole tradire i tifosi del Napoli. La notizia era circolata già nella giornata di ieri e trova conferme anche in un pezzo di Carlo Laudisa su Gazzetta dello Sport. Il club bianconero èricerca di un vice Vlahovic ed aveva individuato inil sostituto ideale. Un uomo a cui affidare i minuti finali, ma anche qualche partita da titolare, perché sempre in grado di fare la differenza. Laha provato a convincerecon un’offerta da 5di, in questo modo voleva fargli dimenticare di essere stato un idolo dei tifosi napoletani. Invece daè arrivato il netto rifiuto ai bianconeri, che così hanno dovuto cambiare obiettivo. ...

