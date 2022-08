CarloCalenda : Ma allora abbiamo già risolto no? Se il PD considera più importante avere Fratoianni, Bonelli e Di Maio negli unino… - matteorenzi : La sinistra apre la campagna elettorale candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la co… - ItaliaViva : 'Noi siamo lontani dalla destra di Salvini-Meloni e dalla sinistra che dice no ai rigassificatori e sì ai navigator… - Luxgraph : Meloni: «Noi conservatori una famiglia della Ue. Chi ci attacca danneggia tutta l’Italia» #corriere #news #2022… - Luca67 : RT @bertcodio: Renzi: 'Noi argine alla Meloni'. Italia Viva 4,1% Fratelli d' Italia 23,8% ?????????????? -

Corriere della Sera

Perciò ho pensato di esprimere il mio pensiero, in modo pacato, a differenza del tono della. ... è un gioco tra, mi prendono in giro, mi chiamano "dietista" quando rispondo al telefono. ...In primis l'asse con Calenda è determinante perché ora, in assenza di un terzo polo, si può giocare la carta del 'contro loro'. In secondo luogo: 'Siamo così sicuri che Giorgiaè così ... Meloni: «Noi conservatori una famiglia della Ue. Chi ci attacca danneggia tutta l’Italia» I «traditori di Forza Italia», Carfagna e Gelmini, si sono «venduti» al Pd e Calenda li ha portati nelle fauci dei nemici storici. Il voto moderato non può andare ...Il colloquio con la presidente di FdI: confronto su idee e progetti. Ci sentiamo eredi di un’identità e una cultura da far crescere ...