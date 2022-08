“Matrimonio? No grazie”: Loredana Lecciso spiazza al Bano Carrisi ed i fan (Di mercoledì 3 agosto 2022) È da più di vent’anni la compagna del cantante pugliese Loredana Lecciso ha preso le sue dovute cautele sul rapporto. Aveva portato una ventata di allegria sul piccolo schermo. Loredana… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 3 agosto 2022) È da più di vent’anni la compagna del cantante puglieseha preso le sue dovute cautele sul rapporto. Aveva portato una ventata di allegria sul piccolo schermo.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

mariamasi14 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Quanto schifo fa dire che una coppia gay non può avere il diritto al matrimonio egu… - giocarmon : Da' un'occhiata a '20 pezzi Adesivi Tondi Stampati, 40 millimetri, etichette matrimonio, battesimo, thank you stick… - diletss : Io sono sicura che li perculeranno per molto tempo per questo weekend orrendo e Matte al discorso del matrimonio si… - Giulicat1512 : RT @GiusPecoraro: @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino @stradit… - GiusPecoraro : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino… -