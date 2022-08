(Di mercoledì 3 agosto 2022)annuncia la nomina dicome nuovofonda nel 2016 con l’ex Gc di Microsoft, Sibilla Ricciardi, in2law. Uno dei primi alternativeservice provider in Italia. Entra innel 2018, a seguito dell’acquisizione di in2law da parte di. Insieme a Sibilla continuato a ricoprire la carica di Ceo dell’azienda all’interno del network. Con la sua nomina il numero didisale a 22.ha esperienze manageriali e imprenditoriali nel campo della gestione delle risorse umane e del mondo delle startup. (Fonte: Top.it) L'articolo proviene ...

Marco Pietrabissa nominato partner di Deloitte Legal - Ildenaro.it Pietrabissa fonda nel 2016 con l'ex Gc di Microsoft, Sibilla Ricciardi, in2law. Uno dei primi alternative legal service provider in Italia.