“LUISA PORTAVA IN UNA MANO UNA SCARPETTA DI LANA”, il nuovo romanzo di Pierfranco Bruni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pierfranco BruniIl tragico assassinio di LUISA Ferida e Osvaldo Valenti, a guerra finita, nel nuovo romanzo di Pierfranco Bruni per le edizioni Tabula Fati. Quando una storia d’amore diventa tragedia, in un contesto in cui l’orrore si respira nel terribile. Il nuovo libro di Bruni racconta il dramma e l’uccisione di LUISA Ferida ed Osvaldo Valenti in una temperie di sanguinanti destini. Destini che non porteranno a storie condivise e a imprese collettive. Pierfranco Bruni, dopo i libri e il romanzo dedicato a Claretta Petacci, fa rivivere, con “LUISA PORTAVA in una MANO una SCARPETTA di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 3 agosto 2022)Il tragico assassinio diFerida e Osvaldo Valenti, a guerra finita, neldiper le edizioni Tabula Fati. Quando una storia d’amore diventa tragedia, in un contesto in cui l’orrore si respira nel terribile. Illibro diracconta il dramma e l’uccisione diFerida ed Osvaldo Valenti in una temperie di sanguinanti destini. Destini che non porteranno a storie condivise e a imprese collettive., dopo i libri e ildedicato a Claretta Petacci, fa rivivere, con “in unaunadi ...

