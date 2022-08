La rivoluzione green che non ci possiamo permettere (Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è la «narrazione verde» e c’è la realtà di un’economia mondiale che non accetta una transizione ecologica accelerata come quella che prevede l’Unione europea. Il costo è una perdita di occupazione e aumenti indiscriminati dei prezzi. Siamo disposti a pagarlo? Anche Greta Thunberg è rimasta a piedi, lo scorso 25 luglio. Per «problemi logistici» non ha potuto raggiungere Torino dove si celebrava il raduno europeo dei Fridays for Future e così tutto è rinviato a settembre, magari quando farà più fresco... Nonostante a reti unificate si continui a martellare sul cambiamento climatico colpevole delle temperature da record e della siccità da incubo, sembra inceppata la grande macchina del consenso per tutto ciò che è «verde». E la paura di restare a piedi, appunto, o meglio in mezzo al guado della transizione ecologica, sta attanagliando industrie e persone. Se mancasse completamente il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è la «narrazione verde» e c’è la realtà di un’economia mondiale che non accetta una transizione ecologica accelerata come quella che prevede l’Unione europea. Il costo è una perdita di occupazione e aumenti indiscriminati dei prezzi. Siamo disposti a pagarlo? Anche Greta Thunberg è rimasta a piedi, lo scorso 25 luglio. Per «problemi logistici» non ha potuto raggiungere Torino dove si celebrava il raduno europeo dei Fridays for Future e così tutto è rinviato a settembre, magari quando farà più fresco... Nonostante a reti unificate si continui a martellare sul cambiamento climatico colpevole delle temperature da record e della siccità da incubo, sembra inceppata la grande macchina del consenso per tutto ciò che è «verde». E la paura di restare a piedi, appunto, o meglio in mezzo al guado della transizione ecologica, sta attanagliando industrie e persone. Se mancasse completamente il ...

