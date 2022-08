GF Vip | il primo concorrente è Giovanni Ciacci | “Ho l’Hiv | ne parlerà nella Casa”

(Di mercoledì 3 agosto 2022)è ilufficiale del Grande Fratello Vip 7 e ha già cominciato a far parlare di sé annunciando di essere sieropositivo. Intervistato dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, il famoso stylist televisivo non usa mezzi termini per parlare della sua malattia e lo farà anchedel GF Vip. ”Per me non esiste un prima e un dopo la malattia. Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita”, ha dichiaratonell’intervista. “E posso dire con sincerità che molte cose credo di averle capite”. Ad esempio? “Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi uno stigma sociale”. Poifa una promessa: ‘‘Accenderò un faro su questa ...

Ciacci è ilpersonaggio famoso confermato nel cast della settima edizione del Grande Fratello, al via in settembre. "Per me non esiste un prima e un dopo la malattia - rivela il costumista ...Il noto costumista è sieropositivo ed è ilconcorrente ufficiale del GF7, nonché ilpersonaggio che porterà in prima serata un argomento tanto delicato come quello dell'Hiv. Giovanni ...Lo stylist televisivo è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 e nell'intervista rilasciata al settimanale "Chi" ha rivelato di avere l'HIV ...È il primo concorrente ufficiale del reality condotto da Alfonso ... Ha ringraziato poi caldamente Alfonso Signorini che, aprendogli le porte del Grande Fratello Vip, gli permetterà di informare le ...