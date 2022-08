Gf Vip 7, ci sarebbe un ex tronista di Uomini e Donne nel cast: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Manca sempre meno alla prossima edizione del Gf Vip, ovvero la settima, che prenderà ufficialmente il via il 19 settembre e che sarà condotta nuovamente da Alfonso Signorini. E’ delle ultime ore la notizia ufficiale che Giovanni Ciacci sarà uno dei vipponi che entrerà nella casa ma già iniziano a trapelare altri nomi, e a rivelare un altro papabile gieffino è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro, che oltre ad essere stato uno dei protagonisti del dating show di Canale 5 è un ex gieffino. Dal Moro infatti ha partecipato al Gf 16 ed è stato al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore, nata dentro con la casa, con Martina Nasoni. A seguire le parole di Venza: Daniele Dal Moro già ex gieffino e ex tronista (non si è mai capito come è ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Manca sempre meno alla prossima edizione del Gf Vip, ovvero la settima, che prenderà ufficialmente il via il 19 settembre e che sarà condotta nuovamente da Alfonso Signorini. E’ delle ultime ore la notizia ufficiale che Giovanni Ciacci sarà uno dei vipponi che entrerà nella casa ma già iniziano a trapelare altri nomi, e a rivelare un altro papabile gieffino è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando dell’exdiDaniele Dal Moro, che oltre ad essere stato uno dei protagonisti del dating show di Canale 5 è un ex gieffino. Dal Moro infatti ha partecipato al Gf 16 ed è stato al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore, nata dentro con la casa, con Martina Nasoni. A seguire le parole di Venza: Daniele Dal Moro già ex gieffino e ex(non si è mai capito come è ...

