Forte scossa di terremoto, torna la paura: allarme tsunami? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una nuova scossa di terremoto ha generato paura, ansia e agitazione tra la popolazione locale. Questo soprattutto per la paura di uno tsunami. Gli aggiornamenti sono riportati dalla Sala Sismica INGV di Roma. I terremoti violenti sono classificabili come dei veri disastri naturali, che hanno provocato distruzione e cambiato radicalmente una comunità. Sono stati e sono ancora oggi un fatto della vita umana che appartengono fin dall'inizio dell'umanità. Basti pensare che i conteggi delle morti del più antico di questi disastri si sono persi nella storia, non si contano più. fonte foto: AdobeStockOgni giorni uno di questi eventi colpisce una popolazione. Il terremoto si può verificare ovunque, anche se per fortuna non causa sempre disastri, questo perché dipende ...

