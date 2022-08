F1, Christian Horner: “Non avrei mai preannunciato la doppietta in Ungheria come fatto da Mattia Binotto” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Siamo al giro di boa del Mondiale 2022 di F1 e la sensazione è che il destino di questo campionato sia segnato e favorevole alla Red Bull. La vittoria dell’olandese Max Verstappen a Budapest (Ungheria) ha posto la scuderia di Milton Keynes in una situazione di grande tranquillità per la seconda parte dell’annata, considerati gli 80 punti di vantaggio del tulipano nei confronti del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). La Rossa in terra magiara ha mostrato ancora una volta le proprie incertezze gestionali, perdendo la rotta del bilanciamento della vettura con lo spagnolo Carlos Sainz e sbagliando la strategia con Leclerc che da primo si è ritrovato sesto. Mattia Binotto è finito sul bancone degli imputati per come stia guidando la scuderia, anche sul piano della comunicazione. Dopo il GP di Francia, caratterizzato dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Siamo al giro di boa del Mondiale 2022 di F1 e la sensazione è che il destino di questo campionato sia segnato e favorevole alla Red Bull. La vittoria dell’olandese Max Verstappen a Budapest () ha posto la scuderia di Milton Keynes in una situazione di grande tranquillità per la seconda parte dell’annata, considerati gli 80 punti di vantaggio del tulipano nei confronti del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). La Rossa in terra magiara ha mostrato ancora una volta le proprie incertezze gestionali, perdendo la rotta del bilanciamento della vettura con lo spagnolo Carlos Sainz e sbagliando la strategia con Leclerc che da primo si è ritrovato sesto.è finito sul bancone degli imputati perstia guidando la scuderia, anche sul piano della comunicazione. Dopo il GP di Francia, caratterizzato dal ...

