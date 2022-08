storico900 : @lucatelese Ti sei intrufolato nella famiglia #Berlinguer da uomo mediocre e furbo. #Enrico #Berlinguer, grandissim… - ronzidante : RT @erretti42: Un uomo con una sola parola: aggia campa’ pur’ io - soni7858 : RT @Black__x_xxxx: Enrico Letta si scopre in tutta la sua pochezza e schifo. Va al funerale dell Uomo Nigeriano,morto a Civitanova. Usa un… - StefaniaFalone : RT @erretti42: Un uomo con una sola parola: aggia campa’ pur’ io - silvano747 : RT @erretti42: Un uomo con una sola parola: aggia campa’ pur’ io -

ilGiornale.it

... La prima donna di Tony Saccucci, L'che visse tre volte di Irish Braschi, Luna italiana di ... CINEMA 2013 Che strano chiamarsi Federico regia di Ettore Scola 2008 I Mostri oggi regia di...Si pensi alla figura di Achille Occhetto ,di grande coraggio nel superare il giudizio storico ... Con l'accordo appena sottoscritto tra Carlo Calenda edLetta, si può dire, che forse per la ... "Enrico uomo delle tasse": Renzi demolisce Letta L’alleanza Letta-Calenda è un autogol per il leader di Italia Viva, pronto a correre da solo: “È finita una telenovela durata anche troppo” ...Ex dipendente della provincia di Milano e poi di Lodi, a 81 anni il codognese Enrico Foletti ha deciso di donare un’ambulanza alla Croce Rossa di Codogno. «Alla mia età cosa me ne faccio dei soldi», ...