“Competenza e coerenza zero” L' allegra brigata della sinistra umiliata da Salvini

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Anche Matteodice la sua sul patto elettorale siglato tra Carlo Calenda ed Enrico Letta, un'intesa, in vista delle elezioni del 25 settembre, che ha portato ad una spartizioni delle candidature ae metti insieme una serie di figure politiche che fino a pochi mesi fa sembravano agli antipodi. “Ac'è un'che mette insieme Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni, Carlo Calenda, Mariastella Gelmini, Enrico Letta, Roberto Speranza quindi. E l'unico punto su cui sono d'accordo è la spartizione dei collegi elettorali”, le parole del leaderLega a Bari a margine di un incontro elettorale. “La Lega - ribadisce- non si sente ...

tempoweb : Matteo #Salvini prende in giro la #sinistra: “Allegra brigata da competenza e coerenza zero” #elezioni #lega… - annamaria_ff : RT @Laila76913893: Coerenza Competenza Coraggio #iovotoItaliaViva - AlvisiConci : RT @Laila76913893: Coerenza Competenza Coraggio #iovotoItaliaViva - mario_bontempo : RT @Laila76913893: Coerenza Competenza Coraggio #iovotoItaliaViva - nuccia20 : RT @Laila76913893: Coerenza Competenza Coraggio #iovotoItaliaViva -

La Stampa

Di certo, sul fronte candidature, ci saranno delle personalità di grande prestigio eche ... Ho scelto incon le mie idee e la mia storia liberale e moderata", sottolinea il ministro ...La partita, per il nostro partito, puo' ora cominciare, forti delle nostre parole d'ordine: serieta',, con cui sono sicuro ci distingueremo in questa coalizione necessaria visti ... “I Red Hot Chili Peppers live al Valentino: ecco il mio sogno per il Salone del Libro” Anche Matteo Salvini dice la sua sul patto elettorale siglato tra Carlo Calenda ed Enrico Letta, un’intesa, in vista delle elezioni del 25 ..."Se la sinistra avesse davvero voglia di vincere queste elezioni incalzerebbe Meloni e Salvini sulla competenza, sulla credibilità, sulla coerenza, sulle ...