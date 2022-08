Come sta Donatella Rettore? “La febbre è passata ma devo stare attenta” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Donatella Rettore ha il covid e negli ultimi giorni aveva allarmato tutti rivelando sui social la sua preoccupazione, quel suo “spero di farcela” e i concerti annullati non erano un buon segno. Invece, la Rettore sta meglio, la febbre è passata e al Corriere della Sera racconta tutto, perché deve fare attenzione. E’ stata male, positiva al covid non ha avuto la fortuna di essere asintomatica ma adesso rassicura tutti e spiega la sua ansia: “La febbre è passata ma io devo stare attenta perché sono fragile”. L’artista ha fatto quattro vaccini e questo l’ha aiutata a sentirsi meno fragile, protetta. E’ ancora positiva al covid, deve attendere di rimettersi del tutto prima di tornare dal suo pubblico. La sua data di domani ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha il covid e negli ultimi giorni aveva allarmato tutti rivelando sui social la sua preoccupazione, quel suo “spero di farcela” e i concerti annullati non erano un buon segno. Invece, lasta meglio, lae al Corriere della Sera racconta tutto, perché deve fare attenzione. E’ stata male, positiva al covid non ha avuto la fortuna di essere asintomatica ma adesso rassicura tutti e spiega la sua ansia: “Lama ioperché sono fragile”. L’artista ha fatto quattro vaccini e questo l’ha aiutata a sentirsi meno fragile, protetta. E’ ancora positiva al covid, deve attendere di rimettersi del tutto prima di tornare dal suo pubblico. La sua data di domani ...

