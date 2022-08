Chiede (in diretta social) di essere pagata per il lavoro svolto ma datore la picchia e la minaccia (Di mercoledì 3 agosto 2022) - È quello che è accaduto a Soverato, una delle mete turistico balneari più gettonate della Calabria, ad una giovane donna di origini nigeriane con un figlio di 4 anni Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 agosto 2022) - È quello che è accaduto a Soverato, una delle mete turistico balneari più gettonate della Calabria, ad una giovane donna di origini nigeriane con un figlio di 4 anni

petergomezblog : Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro: titolare del ristorante la aggredisce con calci e schiaffi. Il… - ilriformista : La denuncia di Beauty, 25enne nigeriana in Italia da cinque anni. Si era licenziata per i turni massacranti. Ha reg… - tax_tweet : “Voglio i miei soldi!”: chiede al ristorante gli straordinari, aggredita in diretta social - Il Riformista - LorenzoMiglior1 : RT @serebellardinel: Lei non percepiva il #RedditoDiCittadinanza!Voleva solo essere pagata per le ore che aveva lavorato!!!! #IoVotoM5SconC… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Lei non percepiva il #RedditoDiCittadinanza!Voleva solo essere pagata per le ore che aveva lavorato!!!! #IoVotoM5SconC… -