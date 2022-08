Centrali nucleari francesi in difficoltà a causa della temperatura dei fiumi Preoccupazioni anche per il Reno | ormai quasi non navigabile

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il colosso energetico francese Électricité de France ha annunciato oggi che la produzione dapotrebbe diminuire ulteriormente adel caldo anomalo che sta alzando ladell’acqua deiutilizzata per raffreddare i reattori. Già ora la Francia, che produce con il nucleare il 70% dell’elettricità che utilizza, non è più esportatore netto di energia ma è diventato importatore, aggiungendo pressione sul mercato energetico europeo già in grande. Sono in particolare leche attingono aiRodano e Garonna a rischio di un ulteriore calo di produzione. Secondo le normeEdf è tenuta a ridurre o addirittura ad arrestare la generazione nucleare quando la ...

'Potrebbe avere senso - ha detto Scholz - prolungare la vita operativa delle ultime treattive'. Questi impianti, ha chiarito 'sono rilevanti solo per la produzione di energia ......è in sofferenza per i tagli delle forniture di gas russo e si teme una crisi energetica."Potrebbe avere senso - ha detto Scholz - prolungare la vita operativa delle ultime tre...«Non c’è motivo per cui la consegna non debba avvenire», ha dichiarato il cancelliere tedesco. La visita di Schroeder a Putin. Intanto, per cercare di risolvere diplomaticamente una questione cruciale ...Roma, 3 ago. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholf riapre al nucleare in un momento in cui la Germania è in sofferenza per i tagli ...